Kurz notiert

Gottesdienst in Reichenbach

Reichenbach. Morgen (Sonntag) ist ab 11 Uhr in der evangelischen Kirche Reichenbach ein Gottesdienst. Das kündigte das Pfarramt an. Im Gemeindehaus wird in der Zeit von 11 bis 12 Uhr Kindergottesdienst mit Heide Dahl gefeiert. red

Gottesdienst in Gadernheim

Gadernheim. Die evangelische Kirchengemeinde Gadernheim lädt zu einem Gottesdienst für den morgigen Sonntag, 17. Oktober, ein. Die Predigt hält Pfarrerin Mechthild Bangert ein. Beginn ist um 9.30 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. red