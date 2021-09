Pfarramt geschlossen

Elmshausen. Beedenkirchen. Wegen Urlaub sind Pfarramt und Gemeindebüro der evangelischen Kirchengemeinde Beedenkirchen von Montag, 27. September, bis Freitag, 8. Oktober, geschlossen. red

Bauarbeiten im Römerweg

Lautern. Im Römerweg in Lautern beginnen am morgigen Dienstag, 28. September, Arbeiten an der Gasversorgung. Dafür wird die Straße in Höhe der Hausnummer 19 halbseitig gesperrt, wie die Lautertaler Gemeindeverwaltung in einer Mitteilung ankündigte. red