Kurz notiert

Sperrung im Schneidersfeld

Gadernheim. Wegen des Baus eines Hauses wird die Straße Im Schneidersfeld in Höhe der Hausnummer 10 ab heute (Montag) für den Verkehr gesperrt. Bis zur Baustelle ist der Verkehr von beiden Seiten freigegeben. Nach Angaben der Gemeindeverwaltung von Lautertal wird die Straße zur Aufstellung des Baukrans benötigt. red

Kanalarbeiten in Reichenbach

Reichenbach. Am Kieshügel in Reichenbach kommt es ab heute (Montag) zu Verkehrsbehinderungen wegen Arbeiten an der Kanalisation. Das kündigte die Lautertaler Gemeindeverwaltung an. Eine teilweise Sperrung der Straße ist geplant, die aber nur einige Tage dauern soll. red

Versammlung des OMC

Reichenbach. Die Hauptversammlung des Odenwälder Motorsportclubs (OMC) Reichenbach ist am Samstag, 7. August, im Gasthaus Zur Traube in Reichenbach. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr. red

Versammlung der Sänger

Gadernheim. Am Montag, 9. August, ist ab 19 Uhr im Gemeindezentrum der evangelischen Kirchengemeinde in Gadernheim die Hauptversammlung des Gesangvereins Harmonie Gadernheim. Auf der Tagesordnung stehen Berichte aus dem, Vorstand. Außerdem stehen Neuwahlen des Vorstandes und eines Kassenprüfers an. red

