Kurz notiert

Blau-Weiß trifft sich

Beedenkirchen. Der Sportverein Blau-Weiß Beedenkirchen lädt seine Mitglieder zur Hauptversammlung ein. Die Sitzung im Gasthaus Zur Linde in Beedenkirchen ist am heutigen Freitag, 9. Juli. Beginn ist um 20 Uhr. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Haltestelle entfällt

Brandau. Wegen einer Veranstaltung in Brandau hält die Linie O zwischen Darmstadt und Brandau von heute (Freitag), 18 Uhr, bis morgen (Samstag) sowie von Freitag, 16. Juli, 18 Uhr, bis Sonntag, 18. Juli, in Brandau nicht an der Feuerwehr. Die Fahrgäste werden gebeten, auf die Haltestelle Rathaus auszuweichen. red

Sperrung an der Walkmühle

Elmshausen. Zur Verlegung von Glasfaserleitungen für das schnelle Internet wird die Straße An der Walkmühle in Elmshausen am heutigen Freitag, 9. Juli, in Höhe der Hausnummer 4 gesperrt. Das kündigte die Lautertaler Gemeindeverwaltung an. Da die Walkmühle eine Ringstraße ist, ist eine Umfahrung der Sperrung gewährleistet. red

Pfarramt nachmittags offen

Beedenkirchen. Die evangelische Kirchengemeinde Beedenkirchen weist darauf hin, dass das Pfarramt am kommenden Donnerstag, 15. Juli, aus organisatorischen Gründen in der Zeit von 14 bis 17 Uhr geöffnet ist und nicht wie gewohnt am Vormittag. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2