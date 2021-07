Kurz notiert

Baustelle im Brandauer Weg

Gadernheim. Wegen Leitungsarbeiten wird der Brandauer Weg in Gadernheim ab Dienstag, 6. Juli, halbseitig gesperrt. Wie die Gemeindeverwaltung von Lautertal mitteilte, wird die Baustelle in Höhe der Hausnummer 44 eingerichtet werden, um Versorgungsleitungen für Gas, Strom und Wasser zu verlegen. red

Ortsbeirat trifft sich

Schannenbach. Der Schannenbacher Ortsbeirat tagt am Donnerstag, 8. Juli, ab 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Schannenbach. Einziges Thema ist eine Bauvoranfrage aus dem Dorf. Sie steht im Zusammenhang mit der geplanten Aufstellung eines Bebauungsplans an der Krehbergstraße. red

Sperrung an der Walkmühle

Elmshausen. Zur Verlegung von Glasfaserleitungen für das schnelle Internet wird die Straße An der Walkmühle in Elmshausen am Freitag, 9. Juli, in Höhe der Hausnummer 4 gesperrt. Das kündigte die Lautertaler Gemeindeverwaltung an. Da die Walkmühle eine Ringstraße ist, ist eine Umfahrung der Sperrung gewährleistet. red