Kurz notiert

Straße in Knoden gesperrt

Knoden. Wegen Arbeiten an Gas-, Strom- und Wasserleitungen wird die Knodener-Kopf-Straße ab heute (Montag) in Höhe von Haus Nummer 36 gesperrt. Wie die Lautertaler Gemeindeverwaltung mitteilte, sollen die Arbeiten bis zum Ende dieser Woche abgeschlossen sein. Eine Umleitung gibt es nicht. red

Treffen der Gymnastikgruppe

Gadernheim. Die Gymnastikgruppe des Landfrauenvereins Gadernheimer plant, sich ab dem heutigen Montag, 5. Juli, wieder zu treffen. Zum Auftakt wollen die Teilnehmer nicht in der Halle turnen, sondern eine kleine Rundwanderung absolvieren. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Feuerwehrhaus in Gadernheim. Zur Teilnahme ist ein Impfnachweis oder ein aktueller Corona-Test notwendig. red

Baustelle im Brandauer Weg

Gadernheim. Wegen Leitungsarbeiten wird der Brandauer Weg in Gadernheim ab dem morgigen ienstag, 6. Juli, halbseitig gesperrt. Wie die Gemeindeverwaltung von Lautertal mitteilte, wird die Baustelle in Höhe der Hausnummer 44 eingerichtet werden, um Versorgungsleitungen für Gas, Strom und Wasser zu verlegen. red