  Kurz notiert

Gottesdienst im Internet

Reichenbach. Am Sonntag, 7. März, feiert die evangelische Kirchengemeinde in Reichenbach ab 9.30 Uhr mit Pfarrer Jan Scheunemann einen Gottesdienst, der über das Internet übertragen wird. Das teilte das Pfarramt der Gemeinde mit. red

Tiefbauarbeiten in Lautern

Lautern. Wegen Tiefbauarbeiten für das Bensheimer Versorgungsunternehmen GGEW ist in Lautern in Höhe des Anwesens Nibelungenstraße 446a ab Montag, 8. März, mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Die Arbeiten sollen spätestens am Samstag, 20. März, abgeschlossen sein, teilte die Lautertaler Gemeindeverwaltung weiter mit. red

Grünes für den Osterbrunnen

Lindenfels. Die Stadt Lindenfels sucht für die Gestaltung des Osterkranzes am Löwenbrunnen Thuja- oder Eiben-Äste. Die Äste werden nach dem 15. März benötigt, wie es in einer Mitteilung aus dem Rathaus heißt. red