Kurs in Reichenbach: Wildkräuter sammeln und verwerten

Reichenbach. Welche Heilwirkung steckt in der Königskerze und für was ist eine Salbe aus Gundermann nützlich?? Was kann man alles aus einheimischen Wildkräutern herstellen und wie können sie dabei helfen, auf natürliche Art und Weise fit und gesund zu bleiben?

Diesen und vielen anderen Fragen stellen sich die Teilnehmer am Wildkräutertag im Odenwald. Der Lehrgang in Reichenbach bietet einen Einblick in die Vielfalt der einheimischen Pflanzen, ihre Verwendung und Zubereitung. In Reichenbach kann man sich dabei einen Tag Auszeit in der Natur nehmen und sich mit Gleichgesinnten einen Erlebnistag gönnen.

Neues für die Hausapotheke

Die Teilnehmer werden Wildkräuter und andere einheimische Pflanzen neu entdecken und kennenlernen. Gesammelte Pflanzen werden zu Heil- und Pflegeprodukten verarbeitet. Anschließend darf sich jeder etwas für die Hausapotheke mit nach Hause nehmen.

Der Lehrgang „Wildkräuter und ihre Heilwirkung“ ist am Samstag, 11. Juni, in der ehemaligen Gärtnerei Hechler in Reichenbach. Maximal 15 Interessenten können an dem Kurs teilnehmen. red

Info: Weitere Informationen und Anmeldung bei der Erlebnispädagogin und Wildkräuterpädagogin Christiane Hechler (Tel.: 0172 / 9918439) Internet: erlebnis-momente. online