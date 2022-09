Kurs in Beedenkirchen: Wandern für die Gesundheit

Beedenkirchen. Die Kreisvolkshochschule Bergstraße bietet im September Gesundheitswanderungen mit dem Deutschen Wanderverband (DVW) an. Sogenanntes DWV-Gesundheitswandern kombiniert eine Wanderung mit Übungen aus der Physiotherapie zur Kräftigung, Mobilisation, Koordination und Entspannung. Es verbessere die Ausdauer und mache fitter für den Alltag, heißt es in der Ankündigung.

Der Kurs mit Bernd Ruppenthal läuft montags in der Zeit von 17.30 bis 19.45 Uhr, ab dem 19. September, an acht Terminen. Treffpunkt ist der Parkplatz Römersteine in Beedenkirchen. red

Info: Informationen und Anmeldungen bei der Kreisvolkshochschule Bergstraße: kvhs-bergstrasse.de oder Tel.: 06251 / 1729615