Kunstpalast pausiert bis Ende Februar

Elmshausen. Der Nibelungen-Kunstpalast von Karin Wissig in Elmshausen, Galerie und Veranstaltungsort für Konzerte und Lesungen, bleibt pandemiebedingt vorerst bis Ende Februar geschlossen, wie die Verantwortlichen mitteilen.

In den vergangenen Monaten hat der Maler, Musiker und Lyriker Rainer Scheffler für seinen „Heimathafen“ an der B 47 drei Konzerte vorbereitet: „The Soul of the Blues“, „Acoustic Diamonds of Folk, Rock, Country and Blues“ sowie eine Veranstaltung mit eigener Lyrik und ausgesuchten Gitarren-Titeln, „Lyrik mit Saitenhieb“. Geplant ist zudem eine Ausstellung mit neuen Tierportraits: „Noch mehr Seele“, eine Fortsetzung der Präsentation von 2021 „Tierisch viel Seele“.

Die Besitzerin des Nibelungen-Kunstpalastes, Karin Wissig, hofft darauf, dass die Veranstaltungen im Pandemiejahr 2022 unter Einhaltung von Schutzkonzepten stattfinden können. Der Eintritt soll sein. Scheffler bittet jedoch wie 2021 um Spenden für das Tierheim in Heppenheim und das Soziale Tiernetz in Bensheim. Der Künstler hatte während der Lockerungen 2021 vor dem Kunstpalast zum Abschluss seiner Ausstellung ein Freiluftkonzert mit „Lagerfeuer-Songs“ gespielt, um das Tierheim und das Soziale Tiernetz zu unterstützen. red

