Künstler dürfen sich vorstellen

Lautertal. Die Gemeinde Lautertal feiert 2022 den 50. Jahrestag ihrer Gründung. Zum Jubiläumsprogramm gehört unter anderem ein Festbuch, das von Heidi Adam, der Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft der Geschichts- und Heimatvereine im Kreis Bergstraße, koordiniert wird. Adam wohnt in Lautertal und hat sich über Jahrzehnte hinweg hier politisch engagiert.

AdUnit urban-intext1

Porträts im Festbuch

Künstlern aus der Gemeinde soll die Möglichkeit geboten werden, sich und ihre Arbeiten in dem Festbuch vorzustellen. Das Buch soll sich in Form und Aussehen an den Band „25 Jahre Gemeinde Lautertal“ anlehnen, aber sich im Inhalt unterscheiden. In der Arbeitsgruppe einigte man sich darauf, ein lebendiges Bild der Gemeinde zu zeichnen. Dazu gehören auch die Kunst- und Kulturschaffenden in Lautertal.

Die von Heidi Adam geleitete Arbeitsgruppe bietet Interessenten an, sich in den kommenden Tagen noch für die Aktion anzumelden. red