Der Striethweg, ein Feldweg der von Elmshausen nach Hochstädten führt, wird nun wieder in den Nachtstunden gesperrt. Bis zum 15. April hat die Gemeinde Lautertal die Genehmigung erteilt, diesen Weg tageweise von 20 bis 6 Uhr für den Verkehr zu sperren. Die Sperrung beginnt in Elmshausen am Striethteich und endet am Selterswasserhäuschen. Die Durchfahrt von Rettungsfahrzeugen bei Bedarf ist

...