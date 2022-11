Krippenspiel in Reichenbach

Reichenbach. Die evangelische Kirchengemeinde Reichenbach feiert an Heiligabend einen Familiengottesdienst, in dessen Rahmen ein Krippenspiel aufgeführt werden soll. Dazu sind Kinder ab vier Jahren und Jugendliche zur Mitwirkung eingeladen.

Kinder, die eine Rolle ohne Sprechtext übernehmen wollen, müssen sich vor der Aufführung nur an der ersten Probe sowie an der Generalprobe beteiligen.

Die Proben sind ab morgen immer samstags in der Zeit von 10.30 bis 11.30 Uhr im großen Saal des evangelischen Gemeindehauses in Reichenbach. Am Samstag, 17. Dezember wird erstmals in der Kirche geprobt. Die Generalprobe soll am Freitag, 23. Dezember, sein.

Der Gottesdienst an Heiligabend wird um 15.30 Uhr beginnen. Die Teilnehmer beim Krippenspiel treffen sich um 15 Uhr. red

Info: Weitere Informationen und Anmeldung bei Heide Dahl (E-Mail: heide.dahl@ekhn.de, WhatsApp oder Signal: 0157 / 81521653)