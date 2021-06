Schannenbach. Auf der Krehbergstraße in Schannenbach laufen zurzeit Kabelarbeiten der Telekom. Wie die Lautertaler Gemeindeverwaltung mitteilte, befindet sich die Baustelle vor den Hausnummern 505 bis 509 in Unterschannenbach. Die Krehbergstraße ist teils gesperrt.

AdUnit urban-intext1

In Oberschannenbach beginnen in Höhe der Hausnummern 575 bis 605 heute (Montag) Arbeiten an der Kanalisation. Auch dafür wird die Straße teilweise gesperrt. red