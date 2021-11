Korksammlung in Lautertal

Lautertal. Seit März 1992 sammelt die Lautertaler Kork-Initiative diesen Natur-Rohstoff in fast allen Ortsteilen der Gemeinde und sorgt für seine Wiederverwertung. Wenn jetzt Flaschen Wein oder Sekt für einen gemütlichen Abend geöffnet werden, dann können die Flaschenverschlüsse recycelt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sammelstellen in Lautertal sind in Gadernheim die Bäckerei Knapp, in Reichenbach der Blumenladen (Falltorbrücke) und das Fotostudio Hogen. In Elmshausen kann man die Flaschenverschlüsse bei der Firma Elektro Rettig, in Lautern bei Edeka sowie in Schannenbach bei der Familie Kosch, Krehbergstraße 520 abliefern. In Bensheim werden Korken im E-Center angenommen. Die Korken sollten luftig verpackt sein.

Da immer mehr alternative Flaschenverschlüsse verwendet werden, sei es umso wichtiger, alle Naturkorken zu sammeln und für die Wiederverwertung zu sichern, schreibt die Initiative. Mit den Korken aus Lautertal wird die Aktion „Korken für Kork“ der Hanauerland-Werkstätten in Kehl unterstützt. koe/Bild: koe