Lautertal. Da in der Pandemie nachgewiesenermaßen mehr Wein zu Hause getrunken wird, fallen jetzt besonders über die Osterfeiertage vermutlich jede Menge Flaschenkorken aus Naturkork an. Diese sind viel zu wertvoll zum Wegwerfen. Daher werden diese Verschlüsse schon seit fast 20 Jahren in Lautertal gesammelt, um eine Wiederverwertung zu ermöglichen.

AdUnit urban-intext1

Kork wird aus der Rinde der Kork-Bäume (Quercus Suber) gewonnen, die in Mittelmeer-Regionen wachsen, vor allem in Portugal. Kork wird seit Tausenden von Jahren wegen seiner besonderen Eigenschaften und Qualitäten für viele Dinge genutzt, da er sehr leicht, wasserdicht, schwer entflammbar, langlebig, elastisch und recycelbar ist sowie gute thermische und akustische Isolierung bietet.

An Sammelstellen in Lautertal und Bensheim können die natürlichen Flaschenverschlüsse für die Aktion „Korken für Kork“ der Hanauerland-Werkstätten abgeliefert werden. Die Verwendung von Glas-, Kunststoff- und Schraubverschlüssen führt seit einigen Jahren zu einem sinkenden Sammelergebnis. Bundesweit gibt es rund 3000 Sammelstellen bei engagierten Einzelpersonen, Gruppen, Kirchengemeinden, Kommunen oder Landkreisen. Sie sammeln „Korken für Kork“, um den natürlichen Wertstoff Kork zu erhalten und um die Arbeit der Diakonie Kork zu fördern.

In Lautertal nehmen folgende Stellen Korken entgegen: Bäckerei Knapp in Gadernheim, in Reichenbach der Blumenladen sowie das Fotostudio Hogen, Elektro-Rettig in Elmshausen, Edeka- Getränkemarkt in Lautern sowie Familie Kosch in Schannenbach, Krehbergstraße 520. In Beedenkirchen können Korken in der Wartehalle im Pfarrhof deponiert werden. In Bensheim nimmt das E-Center an der Leergutrückgabe Korken entgegen. koe

AdUnit urban-intext2