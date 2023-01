Korbbögen am Hofgut Hohenstein

Reichenbach. Nicht ganz leicht war der Standort von gleich zwei ungewöhnlichen Torbögen beim BA-Fotorätsel am vergangenen Samstag herauszufinden. Dabei ist das Hofgut Hohenstein weit über die Grenzen Lautertals bekannt. Auf einer Werbetafel an einer Mannheimer Stadteinfahrt war es eine Weile zu bewundern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die beiden sogenannten Korbbögen, wie sie an den rechten Flügeln des Hofguts bei Reichenbach zu finden sind, fallen durch ihre höhenmäßig gedrückten Rundbögen auf mit stark gekrümmten seitlichen Kreissegmenten. Ursprünglich waren die Tore sicherlich direkt in den Bögen eingebaut. Erst in neuerer Zeit wurden die Garagentore in eine in das Gebäude zurückversetzte Wand eingebaut.

Das muss laut Jürgen Voss, heutiger Besitzer des Hofguts, bereits vor seiner Zeit geschehen sein, da er das Gebäude nur mit den aktuellen Toren kennt. Ursprünglich, so meint Voss, könnte dort die hofeigene Kutsche untergebracht gewesen sein. Rußspuren an der Decke erinnern an einen der ersten Traktoren auf dem Hofgut, einen alten Lanz-Bulldog mit Glühkopfmotor, der mit einem Brenner vorgeglüht werden musste.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Freizeit Gelungener Jahresabschluss der Naturfreunde in Einhausen Mehr erfahren

Heute wird das Hofgut vor allem von Hochzeitspaaren frequentiert, die dort in herrlicher Kulisse feiern können. koe