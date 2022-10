Die evangelische Kirche in Reichenbach hatte Besonderes zu bieten: The Gregorian Voices gaben dort ein Konzert – und das war mit viel Gänsehaut verbunden. Durch die Kirchentür betraten acht, in dunkelbraunem Mönchshabit gehüllte Männer das Kirchenschiff, in der Hand eine Kerze haltend, und positionierten sich vor dem Altar. Die begeisterten Gäste bekamen einen eindrucksvollen Hörgenuss

...