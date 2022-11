„Lyrik und Saitenhiebe“, so benannte Rainer Scheffler sein Konzert in Elmshausen. Der vielfältig orientierte Künstler legte diesmal den Fokus auf Blues, kombiniert mit lyrischen Gedichten und einigen Einblicken in sein Leben. Er schreibe seit rund 50 Jahren Lyrik, sagte Scheffler bei der Begrüßung.

Im Repertoire hatte er teils sehr alte Stücke, manche davon heute nur noch einem

...