Konzert im Internet

Gadernheim. Die Celtic-Folk-Band Garden of Delight um Sänger und Gitarrist Michael Jung spielt erstmals seit vergangenem Herbst wieder vor Publikum – auch wenn sich die Musiker dabei nicht im selben Raum befinden wie ihre Fans. Am Samstag, 8. Mai, strahlt die Band ab 20 Uhr ein Konzert ins Internet aus, aufgenommen im „Studio 4“ in Viernheim.

Wie alle Musiker ist auch die Band aus der Region von der Corona-Krise stark gebeutelt. Gab es im vergangenen Sommer zumindest einige Auftritte, bedeuteten die steigenden Fallzahlen seit Ende 2020 erst einmal das Aus für jegliche Aktivität auf der Bühne – bis jetzt.

Die Zuschauer werden Bilder aus fünf bis sechs Kameras sehen, kündigte Jung an. Wer ein Ticket für das Online-Konzert kauft, erhalte einen Code zum Freischalten und könne sich damit den Auftritt auch noch bis zu 24 Stunden nach dem eigentlichen Ausstrahlungstermin ansehen. Etwa 90 Minuten solle das Konzert gehen.

Info: Karten für das Konzert gibt unter reservix.de im Internet. Sie können auch telefonisch im Kundenforum des BA bestellt werden (Telefon 06251/100816)

