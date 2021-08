Kontinente in Bewegung

Reichenbach. Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen, deshalb ist das Felsenmeer-Informationszentrum (FIZ) am 13. August im Rathaus in Reichenbach zu Gast, da Platz für die Präsentation von Hans-Peter Hubrich benötigt wird. Großformatige Karten stehen dabei im Mittelpunkt des Vortrags von Hans-Peter Hubrich, Geopark-vor-Ort-Begleiter der ersten Stunde und von Beginn an engagiert im Felsenmeer-Informationszentrum. Er stellt eine Region vor, die geologisch ebenso faszinierend ist wie der Vordere Odenwald: den Südharz.

Die Zuhörer erwartet, so Edit Magarné, Geschäftsführerin des FIZ, ein facettenreicher Vortrag mit zwei Schwerpunkten. Zum einen spricht Hubrich über eine besondere Form der Bewegung der Erdkruste, die Geodynamik der Bruchtektonik. Zum anderen berichtet der Lautertaler über die Herausforderungen, die zu meistern sind, wenn unterschiedlichstes Kartenmaterial aus über 100 Jahren zu einer einheitlichen, modernen geologischen Karte zusammengeführt werden soll.

Hubrich verbindet breites praktisches mit fundiertem theoretischem Wissen, denn er hat viele Jahre als Bergmann gearbeitet und ist promovierter Geologe. Ideale Voraussetzungen also für kenntnisreiche und zugleich lebendige und anschauliche Schilderungen spannender Aspekte der „Faszination Geologie“.

Der Vortrag im Rathaus in Reichenbach beginnt um 19 Uhr und dauert etwa 45 Minuten. Danach kann das Thema mit dem Referenten diskutiert werden. Der Eintritt ist frei. Es gelten die bekannten und dann aktuell gültigen Abstands- und Hygieneregeln. koe

