Konfirmationsgottesdienst in Beedenkirchen

Beedenkirchen. Dass die Corona-Pandemie viele Veränderungen gebracht hat, ist unbestritten. Und man wird vielleicht sich einst wundern, auf welche Problemlösungen gefunden wurden, um einerseits die Auflagen einzuhalten und andererseits doch Gemeinsamkeiten zu erleben, zum Beispiel einen Gottesdienst. Was also tun, wenn die Kirche zu eng und das Wetter für einen Freiluftgottesdienst zu wechselhaft ist? Man verlegt den Gottesdienst einfach in eine Reithalle. So geschehen am Pfingstsonntag in Beedenkirchen. In Wurzelbach stellte die Familie Rasbach der evangelischen Kirchengemeinde für die Feier der Konfirmation ihre Reithalle zur Verfügung.

Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst von Ellen Bergoint, Andrea Gulden, Emma Ross und Karlheinz Stehling. Unser Bild zeigt Pfarrer Jan Scheunemann mit den Konfirmanden Marlene Blodau, Vincent Bormuth, Shannon Ewald, Julia Gulden, Celina Heinsmann, Arne Jährling, Hanna Matern, Lenny Pfeiffer, Maurice Schneider, Leon Schneider, Maxima Weber. tn/Bild: Neu