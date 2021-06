Konfirmation in Gadernheim gefeiert

Gadernheim. Ein besonders festlicher Gottesdienst, umrahmt von moderner und klassischer Kirchenmusik, ist am Sonntag in der evangelischen Kirche in Gadernheim gefeiert worden. Vier Konfirmanden wurden von Pfarrer Jan Scheunemann eingesegnet.

Am Ende des Gottesdienstes war es Laura Koob, die auf die Vorbereitungszeit der Jugendlichen zur Konfirmation blickte. Sie erinnere an die Anfänge im September und den Kennenlerntag zu Beginn. Mit den Zusammentreffen war, abgesehen von wenigen Ausnahme, aufgrund der Corona-Pandemie schnell Schluss. Der Konfiunterricht wurde auf ein digitales Format umgestellt. Einmal im Monat freitags und sonntags kamen die jungen Leute so zusammen, um Glaubensfragen in den Blick zu nehmen.

Laura Koob, die als Leiterin an der Spitze des Konfiteams Pfarrer Scheunemann zur Seite stand und von diesem viel Lob für ihr Engagement bekam, blickte trotz der Einschränkungen positiv auf die zurückliegenden Monate: „Ich finde, wir haben trotzdem das Beste aus dem Jahr gemacht,“ Zumal es auch die eine oder andere direkte Begegnung gab, etwa bei einem Weihnachtsprojekt. Den Konfirmanden gab sie mit auf den Weg: „Ihr seid alle auf eure eigene Art echt spitze“. Die Jugendlichen seien in der Zeit der Vorbereitung auch in ihrem Inneren weiter gewachsen. Persönlich und im Namen des gesamten Teams wünschte sie den jungen Christen alles Gute für die Zukunft.

Das Foto zeigt (von links): Jonas Quenzer, Felix Maurer, Leon Seip, Niklas Mink und Pfarrer Jan Scheunemann. thz/Bild: Zelinger

