Konfirmation in Beedenkirchen

Beedenkirchen. Die Konfirmation ist einer der Höhepunkte im Kirchenjahr. Als kleinste im Evangelischen Dekanat Bergstraße ist die Gemeinde in Beedenkirchen pfarramtlich verbunden mit den Lautertaler Nachbargemeinden in Gadernheim und Reichenbach. Die Konfirmanden besuchen dabei gemeinsam den Unterricht. Nachdem in Reichenbach an den letzten beiden Sonntagen im Mai die Konfirmation gefeiert worden war, segnete Pfarrer Jan Scheunemann am Pfingstsonntag nun drei Jugendliche in der Beedenkircher Kirche. Unser Bild zeigt den Pfarrer zusammen mit Jordan Pinedo (links), Melissa Leininger und Robin Krekel. tn/Bild: Neu

