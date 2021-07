Konfirmanden können angemeldet werden

Lautertal. Eltern können ihre Kinder ab sofort zum Konfirmationsunterricht für die Jahre 2022 und 2023 anmelden, wie aus einer Pressemitteilung des evangelischen Kirchspiels Lautertal hervorgeht.

Aus den Erfahrungen beim Konfirmationsunterricht im vergangenen Corona-Jahr hätten Pfarrer Jan Scheunemann und die Mitarbeitenden im Lautertaler Konfi-Team viel gelernt, heißt es darin. Damit zwischen möglichen weiteren Wellen, Lockdowns, Schulstress und Sonstigem mehr Zeit und Flexibilität bleiben für gegenseitiges Kennenlernen und Erfahrungen mit den eigenen Kirchengemeinden, haben die Kirchenvorstände auf Anraten der Verantwortlichen für die Konfikurse das Unterrichtskonzept demnach so angepasst, dass die Vorbereitungszeit mit der übernächsten Konfirmation 2023 über einen Zeitraum von rund 20 Monaten gestreckt wird.

Nach den Sommerferien beginnen deshalb die Kurse für gleich zwei Jahrgänge. Der kommende Jahrgang (Geburtsdatum 1. Juli 2007 bis 30. Juni 2008; Konfirmationen 2022) läuft noch einmal wie bisher gewohnt.

Elternabend per Zoom

Parallel dazu startet der übernächste Jahrgang (Geburtsdatum 1. Juli 2008 bis 30. Juni 2009, Konfirmationen 2023). „Der Unterricht für die beiden Jahrgänge läuft aber nicht gemeinsam, alle haben ihre eigene Konfizeit“, heißt es in der Mitteilung.

Von den Gemeindebüros seien inzwischen an die dort bekannten möglichen Interessierten die Einladung an die kommenden Jahrgänge verschickt worden. Weitere Informationen gebe es in zwei Videos digital auf YouTube, Suchwort „Kaffeepastor“, sowie in einem Informationsbrief (mit bereits bekannten Terminen), der von den Pfarrämtern Gadernheim, Reichenbach und Beedenkirchen zur Verfügung gestellt wird. Auch die Anmeldeformulare seien dort erhältlich sowie alles als Download unter kirchspiel-lautertal.de/konfikonzept.

In zwei getrennten digitalen Informationselternabenden (Dienstag, 13. Juli., 19.30 Uhr für Konfirmation 2022 und Mittwoch 14. Juli, 19.30 Uhr für Konfirmation 2023) via Zoom können Fragen an Pfarrer Scheunemann und Laura Koob vom Konfiteam gestellt werden. Die benötigten Einwahldaten stehen im Infoschreiben. Anmeldeschluss für beide Jahrgänge ist der 19. Juli.

Fragen beantworten Pfarrer Jan Scheunemann (E-Mail: pfarrerscheunemann@kirchspiel-lautertal.de), das Pfarramt Beedenkirchen (Telefon 06254/7178, kirchengemeinde.beedenkirchen@ekhn.de), das Pfarramt Gadernheim (Telefon 06254/ 942330, kirchengemeinde.gadernheim@ekhn.de) und das Pfarramt Reichenbach (Telefon 06254/38125, kirchengemeinde.reichenbach@ekhn.de). red