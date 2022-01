Knodener Ortsbeirat lehnt den Lautertaler Haushalt für 2022 ab

Der Knodener Ortsbeirat hat den Lautertaler Haushaltsplanentwurf für 2022 einstimmig abgelehnt. In der Sitzung hatte Bürgermeister Andreas Heun den Entwurf den Mitgliedern des Beirates und Ortsvorsteher Hans-Dieter Bickelhaupt vorgestellt. Nach einer ausführlichen Aussprache und der Feststellung, dass keiner der Anträge aus Knoden zum Haushalt Berücksichtigung fand, gab es für das Papier keine Ja-Stimmen.

Beantragt waren Gelder für bauliche Veränderungen am Friedhof, der von den Ortschaften Schannenbach und Knoden gemeinsam benutzt wird.

Die Bürger wünschen sich schon seit vielen Jahren einen Wetterschutz, damit sie bei Beerdigungen weder im Regen noch unter der prallen Sonne Abschied nehmen müssen. Dies wurde nicht berücksichtigt.

In Knoden gibt es zudem am Ende der Ortsstraße einen Wendehammer, der zumeist von Müllfahrzeugen wie vom Winterräumdienst genutzt wird. Dieser Wendehammer weist sichtbare Schäden auf, die es im Rahmen von Verkehrssicherungsmaßnahmen zu beheben gilt. Eine umfangreiche Instandsetzung ist jetzt offensichtlich auch in weite Ferne gerückt, den im Haushaltsplanentwurf fanden sich dazu keine Ansätze.

