Knoden – schmuckes Dörfchen, auch ohne Schnee

Knoden. Auch im Winter präsentiert sich der Lautertaler Ortsteil Knoden mit seinem Weitblick in den Westen als schmuckes Dörfchen. Auf Winterfreuden musste man allerdings auch am Krehberg bisher weitgehend verzichten – den kurzlebigen Kälteeinbruch Mitte Dezember einmal außer Acht gelassen. Und auch in den kommenden Tagen stehen die Chancen für Schnee und Eis schlecht. Die Temperaturen liegen nach Angaben der Meteorologen weiterhin tagsüber bieibt fünf bis zehn Grad, und auch in der Nacht bleibt es frostfrei. Ganz aufgeben muss man die Hoffnung aber noch nicht, schließlich gilt vor allem der Februar als klassischer Wintermonat. red/Bild: Neu

