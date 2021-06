KMB saniert Kanal mit Filzschlauch

Schannenbach. Der Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB) führt ab heute (Montag) in Schannenbach Kanalarbeiten durch, die voraussichtlich Ende Juni abgeschlossen werden. Dabei kommt das sogenannte Inliner-Verfahren zum Einsatz: Ein harzgetränkter Filzschlauch wird dabei in den Kanal eingezogen, mit Wasser aufgestellt und ausgehärtet. Dadurch kann die Lebensdauer des Kanals um etwa 50 Jahre verlängert werden. Ein wesentlicher Vorteil des Inliner-Verfahrens sei, dass die Sanierung in geschlossener Bauweise durchgeführt werden kann und kein Aufbrechen der Böden erforderlich ist, heißt es vom KMB.

AdUnit urban-intext1

Die zu sanierenden Kanalhaltungen befänden sich auf unbefestigten Flächen und Wiesen in der Nähe des Wasserschutzgebietes, was an die ausführende Firma erhöhte Anforderungen stelle. Für die Anlieger entstehen keine Kosten.

Der KMB betreut die Gemeinde Lautertal in allen Angelegenheiten der Abwasserbeseitigung und ist im Verbandsgebiet für ein Kanalnetz von rund 450 Kilometern verantwortlich. Dazu gehört unter anderem die turnusmäßige Überprüfung und Sanierung von Kanälen. red