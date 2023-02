Elmshausen. Entsprechende Musik, farbige Beleuchtung und fantasievolle Kostüm bildeten den passenden Rahmen für die Faschingsparty der Kinder des Feuerwehrnachwuchses in Elmshausen. Yvonne Münster, Pierre-André, Reising, Cihan Eligüzel, Andreas Czyrt und Ralf Pfeifer hatten sich viel einfallen lassen, um den kleinen Narren einen kurzweiligen Nachmittag zu servieren. Erst stellten sich alle vor und erläuterten ihre Kostümierung. Dann tanzten oder tobten alle nach Lust und Laune durch die Gerätehalle oder stärkten sich an dem Büfett mit diversen süßen Leckereien und Getränken, die die Eltern der jungen Gäste spendiert hatten. Dann boten die Betreuer verschiedene Spiele an. Da durfte die beliebte „Reise nach Jerusalem“ natürlich nicht fehlen. Ein Ballontanz machte ebenso Spaß wie die Polonaise durch das Gerätehaus. Bei dieser „Mega-Party“ konnten sich alle amüsieren und zur Freude der Veranstalter gab es keine Tränen, auch wenn man bei den Spielen mal ausscheiden musste. koe/Bild: koe

© Walter Koepff