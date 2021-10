Reichenbach. Lose Steinplatten am Aufgang zur evangelischen Kirche in Reichenbach haben eine zeitweilige Vollsperrung des Zugangs vom Marktplatz ausgelöst. Inzwischen ist die Treppe halbseitig wieder begehbar, nachdem zuvor Passanten einen Umweg über die Friedhofstraße in Kauf nehmen mussten. Wenn der Plattenbelag durch den KMB-Bauhofservice instandgesetzt ist, kann, wird die Sperrung aufgehoben. Die Kosten der Sanierung trägt die Gemeinde Lautertal. koe/Bild: koe

