Kirchenkids treffen sich wieder in Gadernheim

Gadernheim. Nach langer Pause trafen sich wieder die Kirchenkids in der evangelischen Gemeinde Gadernheim. Die Leitung hatte Gemeindepädagogin Heide Dahl und ihr Team.

Das Treffen war so gut besucht, dass das Schattentheaterstück „Daniel in der Löwengrube“, das drei Geschwister mit Heidi Dahl eingeübt hatten, zweimal aufgeführt werden musste, um den Abstands- und Hygienerichtlinien zu entsprechen. Die Kinder, die jeweils nicht „im Theater“ waren, durften draußen an vielen Spielstationen spielen.

Auf einem Spaziergang wurden Naturmaterialien gesammelt, um damit Löwen alsBilder zu legen. Es entstanden schöne Motive. Erleichterung und Freude war den Kindern anzumerken, dass ein Treffen unter annähernd normalen Bedingungen möglich war. red/Bild: Kirche