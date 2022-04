Kirchenkids treffen sich in Gadernheim

Gadernheim. Am heutigen Samstag, 2. April, treffen sich in der Zeit von 10 bis 12 Uhr die Kirchenkids im evangelischen Gemeindehaus in Gadernheim. Das Angebot richtet sich an Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren.

Die Handpuppen Pepe und Pauline werden die Kinder begrüßen. Die biblische Geschichte zeigt den blinden Bartimäus in Not. Bei einem Imbiss und Spielen können die Kinder mit viel Spaß ihren Tast- und Gehörsinn erproben. Teilnehmer müssen eine Maske mitbringen, teilte das Pfarramt weiter mit. red