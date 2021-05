Kirche will Kindern eine Freude machen

Gadernheim. Auch in der Corona-Pandemie gibt es einige Lichtblicke. Dies zeigt ein Beispiel aus dem Lautertaler Ortsteil Gadernheim. In diesen für die Kindergarten-Kinder und deren Familien sehr schwierigen Zeit haben Mitglieder des evangelischen Kirchenvorstands, der Kindertagesstätte „Arche Noah“, der Elternbeirat der Einrichtung sowie die Gemeinde-Pfarrerin unter dem Motto „Ein Ort hält zusammen – gemeinsam stark für unsere Kinder“ viel Kreativität bewiesen und hierfür bereits viele positive Rückmeldungen erhalten.

Im Februar hatten sich Pfarrerin Marion Mühlmeier, Kindergarten-Leiterin Michaela Klingler, Erzieherin Christiane Walter, Elternbeirätin Verena Lautenschläger und die Kindergartenbeauftragten Birgit Knapp und Karlheinz Zehrbach aus dem Kirchenvorstand im Rahmen einer Videokonferenz Gedanken gemacht, wie sie den Kindern und ihren Familien in dieser besonderen Zeit eine kleine Freude machen könnten. Herausgekommen ist die Aktion, den Kindern von den Gadernheimer Vereine zwei Mal in der Woche über ihre Eltern per E-Mail kleine Grußbotschaften zukommen zu lassen.

Viele Einrichtungen beteiligt

So schrieben die Beteiligten ehrenamtlich Tätigen in den Vereinen und auch Einrichtungen wie etwa das Seniorenheim an und baten um eine Grußbotschaft, in der sie kindgerecht über Aktivitäten ihres Vereins. Ihre Berufe oder auch Hobbys berichten sollten. Zudem bat man, den den Kindern kleine Aufgaben zu stellen, um ihnen einen Impuls zu geben, was sie in ihrer Freizeit mit sich anfangen könnten.

„Wir wollten mit unserer Aktion den Blick einmal auf etwas Positives lenken und den Kindern und ihren Familien Mut zusprechen. Mit kleinen Hilfsangeboten sollen ihnen so das Gefühl gegeben werden, in einer Gemeinschaft zu leben, in der auch andere für sie da sind“, beschreibt es Pfarrerin Mühlmeier. „Ich bin fasziniert, wie viele Vereine sich mit tollen Botschaften und Ideen für die Kinder bereits bei uns gemeldet haben“, zeigt sie sich von der Zusammenarbeit mit den Vereinen begeistert.

Großer Ideenreichtum

Dabei bewiesen die Vereine großen Ideenreichtum. Die Landfrauen regten zu verschieden Spielen im Freien an, der Posaunenchor erklärte, wie ihr Instrument aussieht und funktioniert, Yoga-Lehrerin Marzena Jamelle drehte mit ihren Kindern ein Video mit Yoga-Übungen für Kinder, die Turnlehrerinnen Tanja Vey und Elena Slomski-Vetter gaben Anregungen für einen Turn-Parcours. Elternbeirätin Lautenschläger schlug den Kindern ein Waldbingo vor. Mitglieder des Kerb-Vereins erklärten, was es bedeutet, wenn der ganze Ort die Kerb feiert. Denn einige Kinder haben diese Tage noch gar nicht bewusst erlebt.

Zudem schickten sie ein Bild mit, das die Kinder weitermalen können. Pfarrerin Mühlmeier erklärte den Kindern ihre Dienstkleidung, den Talar, und zeigt Bilder der Bewegungen, die die Kinder zum Vaterunser in ihrem Kindergarten machen können. Der TTC Gadernheim beschreibt ein (Tisch-)tennisball-Spiel, die Seniorenpflege erklärt den Kindern, was ein Seniorenheim ist und wer dort arbeitet und wohnt und schickte auch ein Rezept für Pellkartoffeln mit Quark mit. Einen Rezeptvorschlag hat auch Zehrbach. Er beschreibt das Backen eines Hefezopfs.

„Das sind nur einige der Rückmeldungen. Es werden ganz im Sinne unseres Mottos noch weitere Vereine und Einrichtungen bei uns melden. Positiver Nebeneffekt ist dabei, dass die Vereine und Einrichtungen schon einmal Werbung für die Zeit nach Corona machen können. Zudem sind die Informationen ganz sicher auch interessant für Gadernheimer Neubürger. Wir könnten uns daher vorstellen, dass sich auch Einrichtungen wie die Apotheke, die Arztpraxis oder die Physio-Praxis an der Aktion beteiligen. Aber auch unsere Gadernheimer Geschäftsleute sind herzlich zu einer kleinen Grußbotschaft eingeladen“, sagen die Ideengeber bei der Vorstellung ihres Projekts. „Vielleicht findet das Projekt ja sogar Nachahmer in den anderen Lautertaler Ortsteilen.“ fred

