Kirche sammelt alte Handys

Beedenkirchen. Die Kirchengemeinde Beedenkirchen beteiligt sich an einer Handy-Sammelaktion des Naturschutzbundes und des Zentrums für Gesellschaftliche Verantwortung der Evangelischen Kirchen in Hessen und Nassau.

Nicht mehr verwendbare Geräte werden zerlegt und recycelt, wobei wertvolle Ressourcen geschont werden. Noch funktionsfähige Handys werden nach einer professionellen Datenlöschung über Läden und das Internet wieder verkauft.

Für die Abgabe – die Aktion endet heute (Donnerstag) – steht am Gemeindebüro am Fenster links vom Eingang eine Sammelbox bereit. Die Gemeinde bittet darum, beschädigte Akkus in die Batteriesammlung zu geben. Funktionsfähige Akkus müssen in das Handy eingelegt und bei defekter Verschlussklappe mit Klebeband gesichert sein. red

