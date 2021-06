Kindertreff in Gadernheim

Gadernheim. Heute (Samstag) treffen sich in der Zeit von 10 bis 12 Uhr die Kirchenkids an der Kirche in Gadernheim. Das Angebot richtet sich vor allem an Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren.

AdUnit urban-intext1

Die meiste Zeit wird mit Spielen und kreativen Aktionen im Freien verbracht. Eine biblische Geschichte wird von drei Geschwistern mit dem Schattentheater im Gemeindehaus vorgeführt. Deshalb benötigen alle Kinder eine Maske. In der Natur werden Materialien gesammelt, die dann zu einem kleinen Kunstwerk verarbeitet werden. Die Kinder sollen Getränke mitbringen. Ein abgepackter Imbiss wird vorbereitet. red