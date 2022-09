Kinderkonzert in Reichenbach

Reichenbach. In der Reihe „Wer will, kann kommen“ gibt es am Samstag, 17. September, ein Kinderkonzert im Pavillon der ehemaligen Gärtnerei Hechler in Reichenbach. Beginn ist um 16 Uhr.

Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren haben unter der Leitung von Christine Hechler und Arnold Schäfer ein abwechslungsreiches Programm einstudiert. Sie singen einstimmig und auch im Kanon und musizieren mit Orff-Instrumenten und anderen Instrumenten. Je nach Wetterlage ist das Konzert auf dem Hof, im Garten oder im alten Blumenladen. Die Besucher sollten einen Mund-Nasen-Schutz mitbringen. Der Eintritt ist frei. Spenden sind erwünscht. red