Kinderfastnachtsparty in Reichenbach ein voller Erfolg

Reichenbach. Nach den von Corona bestimmten Jahren ist die Sehnsucht nach Normalität offenbar sehr groß. Eine lange Schlange bildete sich am Samstagnachmittag bei der Kinderfastnachtsparty am Eingang der Lautertalhalle. „Mit diesem großen Ansturm haben wir wirklich nicht gerechnet“, sagte Larissa Steinmann, stellvertretende Vorsitzende des Freundeskreises der Kindertagesstätte Reichenbach, die mit ihren Vorstandskolleginnen alle Hände voll zu tun hatte. Denn immerhin liegt die letzte und traditionell vom Vorstand des Freundeskreises an gleicher Stelle ausgerichtete Kinderfastnachtsparty schon über drei Jahre zurück.

Neuer Vorstand Der Freundeskreis der Kindertagesstätte Reichenbach (FKR) hat Ende des Jahres 2022 einen neuen Vorstand gewählt: 1. Vorsitzende ist Kim Krichbaum, 2. Vorsitzende Larissa Steinmann. Die Kasse hat Susanna Salta übernommen. Schriftführerin ist Jennifer Moritz. Für die Pressearbeit ist Susanne Bürschgens zuständig. Ramona Degenhardt ist Beisitzerin. fred

Augenscheinlich wurden die aus der letzten Veranstaltung im Januar 2020 gewonnenen Erfahrungswerte beim Neustart noch einmal deutlich übertroffen, waren doch letztlich geschätzt rund 400 fantasievoll gekleidete kleine und große Besucher der Einladung gefolgt. Davon konnte sich auch Lautertals Bürgermeister Andreas Heun ein Bild machen. Die am Tag zuvor aufgestellten Tische und Stühle reichten schnell nicht mehr aus und es mussten bald weitere nachgeordert werden.

Das tat der fröhlichen Stimmung letztlich aber keinerlei Abbruch. Dafür sorgten zum einen einige Spielmöglichkeiten für die Kinder. So konnten die größeren Kinder in einem Bereich unter anderem auf den Pedalos ihre Geschicklichkeit beweisen. Für die kleineren Kinder gab es extra eine Spielecke im vorderen Hallenbereich. Zum anderen erfreuten sich die Besucher an einem Unterhaltungsprogramm, das von Erzieherin und Frendeskreis-Vorstandsmitglied Ramona Degenhardt auf einer kleinen Bühne moderiert wurde.

Die fünf Gruppen der Kita-Kids holten sich dabei den verdienten Applaus des Publikums ab. Im Anschluss hatte sich auch noch der Zauberer „Magic Chris“ alias Christian Daum mit seiner interaktiven Kinder-Zaubershow angekündigt. So konnten die vielen Superhelden, Cowboys, Prinzessinnen, Hexen, Maikäfer, Feen, Schmetterlinge, Polizisten und Panzerknacker – um nur einige der Kostüme zu nennen – endlich wieder ihre Fastnachtsparty feiern. Favorit unter den Kostümen bleibt bei den Mädchen die Prinzessin, während bei den Jungen kein eindeutiger Favorit festzustellen ist.

Alle Partygäste konnten sich an der Kuchentheke mit Muffins, Kuchen, Waffeln und auch Brezeln stärken. Diese wurden von Eltern der Kindergarten gespendet. Die Popcorn-Maschine lief ebenfalls schnell heiß. Letztlich dürfen sich die Kinder der Kindertagesstätte Reichenbach freuen. Denn ausschließlich ihnen kommen die Einnahmen zugute, die durch die Eintrittsgelder sowie den Getränke- und Essenverkauf erzielt werden. fred