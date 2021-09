Kinder zeichnen den Kaiserturm

Gadernheim. Zu Beginn des erneut von Corona sehr stark bestimmten Jahres hatten in Gadernheim Mitglieder des evangelischen Kirchenvorstands, der Kindertagesstätte „Arche Noah“, des Elternbeirats der Einrichtung sowie die Gemeinde-Pfarrerin Marion Mühlmeier unter dem Motto „Eine Ort hält zusammen – Gemeinsam stark für unsere Kinder“ Vereine und andere Einrichtungen dazu aufgerufen, den Kindern der Tagesstätte eine Grußbotschaft zukommen zu lassen und sie darin altersgerechtgerecht über ihre Aktivitäten, Hobbys oder Berufe zu informieren. Zudem baten die Initiatoren darum, den Kindern kleine Aufgaben zu stellen, um ihnen in der Corona-Pandemie einen Impuls zu geben, was sie in ihrer Freizeit mit sich anfangen könnten.

Die Rückmeldungen, die durch die Aktion ausgelöst wurden, waren riesengroß, ganz im Sinne des gewählten Mottos. So hatte sich neben vielen anderen auch der Ortsbeirat Gadernheim um Ortsvorsteher Peter Bünau beteiligt.

Aufkleber als Vorlage

Die Mitglieder des Gremiums waren von der ins Leben gerufenen Aktion so begeistert, dass man beschloss, diese nun um eine weitere Komponente zu bereichern. So ließ man nun Aufkleber mit dem Motto der Aktion und dem Bild des Kaiserturms herstellen, dem Wappen von Gadernheim. Einige der Aufkleber wurden jetzt von Peter Bünau an die Kinder und die Leiterin der Kindertagesstätte Michaela Klinger übergeben.

Ausgestattet mit dieser Vorlage können die Kinder nun an einem vom Ortsbeirat ausgerufenen Malwettbewerb teilnehmen und das Wappen ihres Heimatdorfes nachzeichnen. „Die Bilder wollen wir dann in der Heidenberghalle ausstellen und die Kinder mit einem kleinen Präsent belohnen“, so Peter Bünau bei der Übergabe. „Darüber hinaus kann man den Aufkleber für 1,50 Euro bei den Mitgliedern des Ortsbeirats und in der Kita erwerben“, so Bünau weiter. „Das dadurch eingenommene Geld geht Eins zu Eins als Spende an die Kindertagesstätte Arche Noah“, hofft Bünau dabei auf zahlreiche Abnehmer. fred

