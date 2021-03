Reichenbach. Es ist schon erstaunlich, was manche Zeitgenossen beim Autofahren oder beim Wandern ohne Rücksicht auf die Umwelt in die Landschaft werfen. Bei einer „Müllsammel-Challenge“ der Felsenmeerwölfe, der Pfadfindergruppe der Landeskirchlichen Gemeinschaft Lautertal, haben sechs teilnehmende Kinder im Alter zwischen 6 und 13 Jahren innerhalb weniger Tage beeindruckende rund 200 Kilogramm Müll vom Straßenrand zwischen Beedenkirchen und Wurzelbach, an der Lautertalhalle und am Felsenmeer aufgesammelt.

Den Wettbewerb hatte Gemeinschaftspastor und Gruppenleiter Manuel Schnee mit einem am 17. März veröffentlichten Youtube-Video initiiert. Zudem gab er Tipps zur Ausrüstung eines „perfekten“ Müllsammlers.

Die Kinder gingen mit viel Engagement zu Werke. © Derigs

Er war es dann auch, der den eingesammelten Müll entgegennahm, um ihn zunächst einmal auf die Waage zu legen. Für die besten drei Müllsammler gibt es praktische Dinge für den Pfadfinder-Alltag zu gewinnen. Für die anderen Kinder gibt es Schokolade.

Video als Vorbild

Als Vorbild für die jungen Pfadfinder diente die anschauliche Videosequenz von Johanna Meister, die zurzeit ein freiwilliges ökologisches Jahr auf der westfriesischen Insel Ameland (Niederlande) absolviert. Johanna sammelt bei ihren Spaziergängen am Strand der Nordsee-Insel quasi im Vorbeigehen das für Tiere und letztlich das auch für die Menschen gefährliche angeschwemmte Strandgut, wie etwa Plastikflaschen oder Teile von Fischernetzen.

Eine Plastik-Flasche bleibt etwa 450 Jahre in der Umwelt, machte es Manuel Schnee in dem Video deutlich. Und auch dann ist die Flasche weiter in Form von Mikro-Plastik nicht vollständig aus der Umwelt verschwunden. Deshalb sei es natürlich am besten, Abfall soweit als möglich zu vermeiden.

Die Kinder waren mit großem Engagement bei der Sache, wie die vielen Müllsäcke, aber auch ein Autoreifen und Metallteile, eindrucksvoll beweisen, die sich auf dem Parkplatz des Gemeinschaftshauses der Landeskirchlichen Gemeinschaft in der Friedhofstraße in Reichenbach innerhalb einer Woche angesammelt hatten. Bei diesen Mengen mussten letztlich auch die Eltern der jungen Umweltschützer beim Transport helfen. Für den weiteren Transport und die Entsorgung sorgen jetzt die Mitarbeiter des KMB. fred

Info: Näheres zu den Felsenmeerwölfen gibt es unter www. lkg-lautertal.de. Wer sich das Video anschauen möchte, findet es unter www.youtube.com/watch?v=5krKzI0wAxs&t=1s