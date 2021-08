Kerwebaum in Elmshausen wurde am Freitagabend aufgestellt

Elmshausen. Die zweite „Kerb at Home“ in Elmshausen wurde durch Kerweparrer Florian Geschwind in einem Live-Stream eröffnet. Ohne Publikum trafen sich am Freitagabend die Mitglieder der Elmshäuser Kerwejugend auf dem Sportplatz, um dort den Kerwebaum als Symbol des Festes aufzustellen und laut hinauszurufen, wem denn „die Kerb“ gehört.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zu der Aktion brauchte es einige Technik, Manuel Vetter und Nicolai Vieluf (Bild links) sorgten dafür. Die Elmshäuser Bürger waren dazu eingeladen, das Kerwebaumaufstellen live von zu Hause aus zu verfolgen.

Schließlich lag der Kerwebaum – eine stattliche Fichte – bereit. Kerwekönigin Jaqueline Horner brachte mit ihrer Nachfolgerin Chantall Scheppers den von den weiblichen Mitgliedern des Kerwevereins bunt geschmückten Kerwekranz. Dieser wurde mit einem Schild „Bock auf Kerb“ am Kerwebaum angebracht.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Elmshäuser Kerb Spannende Suche nach der Weinflasche Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Elmshausen Kerweredd vor laufender Kamera Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Jugendrat Kino, Kochen, Kerb: Corona stoppt alle Pläne Mehr erfahren

Mit konzentrierter Manneskraft wurde der Kerwebaum dann aufgestellt und mit lauten Rufen die Kerb eröffnet. Kerwekönigin Jaqueline Horner hatte noch die Aufgabe, den Baum mit einer Flasche Wein zu begießen, damit er sich möglichst lange frisch hält.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mit dem Flattern der bunten Bänder vom Kerwekranz vom Kerwebaum können die Elmshäuser nun ihre Kerb feiern – allerdings nicht in der Dorfgemeinschaft, sondern vor allem zu Hause. Dort bekamen die Bürger aber Unterstützung: Die Kerwejugend und ein Musikwagen zogen gestern durch das Dorf. Und vom TSV wurde ein Frühschoppen-Paket angeboten. jhs/Bilder: jhs