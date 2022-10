Kerweausklang in Gadernheim

Gadernheim. Was denn, schon wieder vorbei? Das werden sich viele Gadernheimer gestern gedacht haben, denn jetzt heißt es wieder ein Jahr Geduld haben bis zur nächsten Kerb. Zum Ausklang spielte der singende Landwirt Gerhard Pfeifer am TSV-Vereinsheim auf. Während die erwachsenen Gäste bei perfekten Herbstwetter feierten, war der Juxplatz auf dem benachbarten Parkplatz ein Treffpunkt für Familien mit Kindern, die auf der Schiffschaukel und dem kleinen Kettenkarussell ihren Spaß hatten. Und was wäre eine Kerb ohne Schießbude und Süßigkeitenwagen, die es in r dem etwas reduzierten Angebot gegenüber der Vor-Corona-Jahren immer noch gab. tn/Bild: Neu

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1