Beedenkirchen. Zu ihrem ersten Einsatz im neuen Jahr ist die Feuerwehr Beedenkirchen am Dienstagabend um 21.03 Uhr alarmiert worden. In einem Gebäude in der Beedenkirchener Schlössergasse drang aufgrund des anhaltenden Regens Wasser in den Keller ein.

Die Einsatzkräfte entfernten das Wasser mit zwei Tauchpumpen und konnten nach etwa 90 Minuten den Einsatz beenden. red/Bild: FW