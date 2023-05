Keine Geschenke von der CDU

Lautertal. Seit rund 20 Jahren hat die CDU Lautertal die Kindergärten in der Gemeinde zu Ostern beziehungsweise vor den Sommerferien besucht, um die Kinder zu beschenken. „Egal ob es gerade eine Wahl gab oder nicht. Unsere Geschenke waren immer willkommen, und Kinder und Erzieherinnen haben sich gefreut“, schreiben die Christdemokraten dazu.

Durch die Corona-Pandemie habe eine zweijährige Pause eingelegt werden müssen. Doch in diesem Jahr habe die CDU wieder bei den Erzieherinnen die Anzahl der Kinder und ein geeignetes Datum erfragt. In Elmshausen sei dabei „kurz und bündig erklärt“ worden, dass es einen Leiterinnen-Beschluss gebe, sonach im Kindergarten „keine Politik“ erwünscht sei. Der Beschluss bestehe angeblich seit zwei Jahren, sei aber anscheinend nicht allen Erzieherinnen bekannt, so die CDU.

Erfolglose Kontaktversuche

„Am gleichen Tag versuchten wir, Kontakt zur Kindergarten-Beauftragten aufzunehmen, aber leider ohne Erfolg. Trotz mehrerer Anrufe hat sich – aus welchen Gründen auch immer – niemand bei uns gemeldet. Es ist sehr schade, dass etwas, was 20 Jahre gut war und den Kindern Freude bereitet hat, nun abrupt auf recht unfreundliche Art und Weise abgesagt wurde“, schreibt die Partei.

Die CDU bedauert dieses Verhalten. „Wir hoffen, dass nach der Wahl zum Bürgermeister wieder vertrauensvollere Verhältnisse einkehren werden“, heißt es in der Erklärung der Partei. tm/red