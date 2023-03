Keine Dauerparker am Falltorweg in Reichenbach

Reichenbach. Immer wieder wird der Parkplatz am TSV-Sportplatz zum dauerhaften Abstellen von Fahrzeugen genutzt. Das berichtete der Verein in einer Mitteilung. Der TSV weist darauf hin, dass das Gelände am Falltorweg in seinem Besitz ist und nicht öffentlich. Unter anderem seien dort einige Pkw-Anhänger seit geraumer Zeit unerlaubt abgestellt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vereinbarung nötig

Die Sportler bitten die Fahrzeughalter, die Fahrzeuge zu entfernen beziehungsweise sich mit dem Vorstand in Verbindung zu setzen. Der Verein habe die Möglichkeit, auf dem Platz parkende Fahrzeuge und Anhänger auf Kosten der Halter abschleppen zu lassen. Es sei aber möglich, Dauerparkplätze dort zu kommen. Dazu sei eine Vereinbarung mit dem TSV nötig, die über den Vorstand abgeschlossen werden könne. red

Info: Kontakt: Carmen Maus-Gebauer (Tel.: 06254 / 2537, E-Mail: tsv1893reichenbach@gmx.de)