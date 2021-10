Keine Bergweihnacht in Neunkirchen

Neunkirchen. „Von drauß’, vom Walde komm‘ ich her, ich muss leider sagen: Neunkircher Bergweihnacht, das wird dieses Jahr nichts mehr.“ So könnte die Klage der Organisatoren des Neunkircher Weihnachtsmarktes im zweiten Corona-Jahr lauten. Nach langer und intensiver Beratung hat der Marktausschuss beschlossen, auch in diesem Jahr auf die Ausrichtung eines Weihnachtsmarktes zu verzichten.

Viele der traditionellen Aussteller hätten bereits lebhaftes Interesse an einer Teilnahme bekundet gehabt. Aber die steigenden Coronazahlen und die Auflagen sprächen dagegen, den Markt stattfinden zu lassen: „Die Pflicht zur Registrierung der Gäste, das Sperren aller Zugänge, ein Einbahnverkehr, corona-taugliche Abstände an den Ständen, Einweggeschirr – das alles können wir als kleiner Marktausschuss beim besten Willen nicht leisten“, schreiben die Organisatoren. Daher werde die Bergweihnacht erneut ausfallen.

Briefe an den Nikolaus

Für die Kinder gebe es allerdings einen kleinen Trost. Am zweiten Adventswochenende, von Freitag, 3. Dezember, mittags bis Sonntag, 5. Dezember, werde der Nikolaus auf dem Marktplatz seinen Briefkasten aufstellen. Alle Briefe an den Nikolaus, die – mit adressiertem und frankiertem Rückumschlag – in den Kasten geworfen werden, wird der Nikolaus mit seinen fleißigen Helfern, den Engeln, noch vor Heiligabend beantworten.

Auch die evangelische Kirchengemeinde wird der Corona-Pandemie trotzen und am Samstag, 4. Dezember, ab 18 Uhr einen musikalisch-adventlichen Abendgottesdienst anbieten.

„Wir alle bedauern diese Entwicklung sehr. Umso mehr hoffen wir, dass wir im nächsten Jahr endlich wieder zu einem wunderschönen Markt einladen können“, schreiben die Organisatoren weiter. red