Kein Wasser in Lautern

Lautern. Wegen Arbeiten am Rohrnetz wird heute (Donnerstag) in der Zeit von 8 bis voraussichtlich 12 Uhr in Lautern die Trinkwasserversorgung unterbrochen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das kündigte die Lautertaler Gemeindeverwaltung an. Betroffen sind die Straßen „Am Höllwäldchen“, „Am Petersberg“ und „Römerweg“. red