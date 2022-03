Lautertal. Die Lautertaler Gemeindeverwaltung weist darauf hin, dass auf den Friedhöfen in der Gemeinde in der kommenden Woche nochmals das Wasser abgestellt werden wird.

Der KMB-Bauhofservice hatte die Leitungen bereits wieder in Betrieb genommen. Da in der kommenden Woche aber nochmals Frost gemeldet ist, wird das Wasser zum Schutz vor Beschädigungen an den Anlagen wieder abgestellt. red

