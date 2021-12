Kein Silvester-Feuerwerk in Lautertal

Lautertal. In der jüngsten Sitzung der Lautertaler Gemeindevertretung gab es einige Informationen aus dem Gemeindevorstand und aus den Sitzungen der Gremien und Verbände.

Im Hinblick auf die aktuelle Pandemie-Situation verband Bürgermeister Andreas Heun seinen Hinweis auf die beabsichtigte Ausweitung der Zeiten des Testzentrums im Rathaus mit der Bitte, die Angebote zum Testen und Impfen auch wahrzunehmen. Prinzipiell sei die Gemeinde bisher sehr diszipliniert durch die Pandemie gekommen. Angesichts der aktuellen Entwicklung werde es wie in anderen Kommunen auch in Lautertal kein Silvester-Feuerwerk geben.

Vergeben wurde vom Gemeindevorstand der Auftrag zur Leitungserneuerung im Scholzeweg in Gadernheim mit einem Auftragsvolumen von 120 000 Euro. Verbessert werde durch eine weitere Busverbindung die Anbindung von Beedenkirchen. Die anfallenden zusätzlichen Kosten seien im Haushaltsplanentwurf für 2022 eingearbeitet. Gleiches gelte für die Ausstattung der öffentlichen Gebäude mit WLan.

Arbeiten in Elmshausen fast fertig

Mit der Auftragsvergabe für Innenausbau und Malerarbeiten befinde sich die Sanierung des alten Rathauses Elmshausen in den letzten Zügen. Mit der Wiedereröffnung des Gebäudes sei im kommenden Jahr zu rechnen. Aus der Sitzung des Gewässerverbandes wurde auf eine neue Informationsmöglichkeit aufmerksam gemacht, die ab dem kommenden Jahr auf der Website des Verbandes (www.gewaesserverband-bergstrasse.de) zur Verfügung gestellt werden soll. Es geht um eine Karte mit der Darstellung von hochwassergefährdeten Zonen. Hier könnten sich Anrainer informieren, ob sie bei Starkregen betroffen sind, um sich gegebenenfalls entsprechend vorzubereiten.

Aus dem ZAKB wurde über die Frage der weiteren Nutzung der gelben Säcke oder den Wechsel zur gelben Tonne informiert, was aktuell geprüft werde. Auch das Problem der Müllabfuhr in bestimmten Wohngebieten wurde thematisiert. Da die Müllfahrzeuge aus Gründen der Sicherheit nicht rückwärtsfahren dürfen, ist es schwierig, alle Haushalte anzufahren. Hier will der Verband prüfen, ob die Situation durch den Einsatz kleinerer Fahrzeuge in diesen Wohnbereichen entschärft werden kann. js