Kein Schmuckstück, aber naturnah: Die Bienenweide am Lautertaler Rathaus

Reichenbach. Sicher nicht den Vorstellungen von einem „ordentlichen“ Rasenstück oder „gepflegten“ Beet entspricht die hinter dem Lautertaler Rathaus in Reichenbach angelegte Insektenweide. Die hier eingesäten Stauden, Gräser und Wildblumen eignen sich nicht als Dekoration, sondern wurden unter dem Gesichtspunkt der Tauglichkeit als Insektenfutter ausgewählt und sehen entsprechend naturnah aus. Jetzt wurde das Areal absichtlich, wie die Vorsitzende des Verschönerungsvereins Reichenbach, Simone Meister, mitteilte, nicht gemäht, um Insekten und deren Eiablagen ein Überwintern z.B. in hohlen Stängeln und Halmen zu ermöglichen. Ausgefallenen Samen erfreuten auch noch diverse Vögel, die hier überwintern. Ambitionierte Gartenfreunde wissen, dass ein „unaufgeräumter“ Garten, in dem z.B. Herbstlaub auf den Beeten liegen bleiben darf, ganz wichtig für Insekten ist, um sich im Herbst und Winter verkriechen und vor der Kälte schützen zu können. koe/Bild: koe

© Walter Koepff