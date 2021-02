Lautertal. „Holzhackschnitzelheizung“ – schon die Aussprache des Wortes stellt manchmal eine Herausforderung dar. Bei der Online-Diskussion der Kreis-Grünen „Klimaneutral bauen und leben“ wurde diese Herausforderung gemeistert. Frank Maus, Lautertaler Ortsverbandsvorsitzender und Spitzenkandidat für die Wahl zur Gemeindevertretung, will insbesondere das Konzept der Quartierförderung mit in die nächste Legislaturperiode nehmen. Für den Verbund einer zusammengehörigen Wohnbebauung („Quartier“) müssen danach Klimaziele definiert werden.

Die Konferenz wurde das Internet und die Social-Media-Seiten der Kreis-Grünen angeboten. Zuschauer konnten über die Chat-Funktion bei der Diskussion mitmachen und machten rege von dieser Möglichkeit Gebrauch.

Die vom Bundestagskandidaten Moritz Müller moderierte, mehr als einstündige Diskussion zeigte, dass es für „grünes“ Bauen und Wohnen kein Patentrezept gibt. Dennoch kann durch das Zusammenfügen einzelner Komponenten ein Gesamtziel erreicht werden – so es denn definiert wurde.

Bedarf an Wohnraum steigt

Hauptreferentin war Daniela Wagner aus Darmstadt, die für die Grünen als Sprecherin für Stadtentwicklung im Bundestag sitzt. Mit ihr diskutierten die Bergsträßer Landrats-Kandidatin Evelyn Berg, das Spitzen-Duo für die Kreistagswahl Vanessa Vogel und Matthias Schimpf sowie Frank Maus. Der Lautertaler wurde als Vertreter des ländlichen Raums begrüßt.

Daniela Wagner stellte heraus, dass der Bedarf an Wohnraum besonders an den Rändern der Metropolen, manchmal despektierlich als „Einkommensteuer-Speckgürtel“ bezeichnet, der Bedarf an Wohnraum wachse. Nicht zuletzt, weil der Trend zum Homeoffice zwar die Pendlersituation im Straßenverkehr entschärfe, aber mehr Platzbedarf in den Privatwohnungen bedeute.

Und weil heute eine Singlewohnung auch einmal 80 Quadratmeter groß ist. Eine Fläche, die vor zwei Generationen locker für eine vierköpfige Familie reichte. Deshalb wächst der Bedarf an Wohnraum auch, wenn die Zahl der Bewohner gleich bleibt.

„Neben Landwirtschaft und Verkehr“, so Wagner, sei der „Bau- und Wohnungsbereich stärkster Treiber des Klimawandels“. 35 Prozent der klimarelevanten Emissionen in Deutschland gingen auf sein Konto, etwa ein Drittel des gesamten Treibhausgas-Ausstoßes in Deutschland.

Es kommt auf das Haus an

Dabei müsse der Ausstoß von Kohlendioxid bis 2050 auf Null gebracht werden, wenn die 2015 von den Vereinten Nationen in Paris vereinbarten Klimaziele ernst genommen werden: „Der muss weg sein!“ Der Pariser Beschluss zielt auf die Begrenzung der menschengemachten globalen Erwärmung auf deutlich unter zwei Grad gegenüber vorindustriellen Werten.

Wie jedoch ist Klimaneutralität beim Bauen und Wohnen zu erreichen? Folgt man Daniela Wagners Ausführungen, führt der Königsweg über den „quartierbezogenen Ansatz“. Um sie zu erreichen, muss nicht jeder dasselbe tun.

So könne bei einem denkmalgeschützten Gebäude schon die Umstellung des „Primärenergieträgers“, zum Beispiel von Öl auf Holzpellets, eine förderfähige Maßnahme sein. Bei einem quadratischen 50er-Jahre-Haus könne man an weitere Maßnahmen denken: Dachstuhlisolierung und Außendämmung der Fassade wurden als Beispiele genannt.

Bei Gebäuden dieser Kategorie sei sogar die „Warmmietenneutralität“ ein realistisches Ziel: Eine Steigerung der Kaltmiete wird durch ein Sinken der Warmmiete ausgeglichen. Bei anderen Baualtersklassen sei dieses von ihrer Partei und dem Mieterbund gemeinsam erklärte Ziel kaum zu erreichen.

Für die Sanierung von Gebäuden aller Art gebe es bereits heute „wirklich unglaublich gute Fördermöglichkeiten“ der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Dennoch sei die Sanierungsrate „irre niedrig“.

Einen Grund dafür sieht die Bundestagsabgeordnete in den niedrigen Zinsen: Sie ermöglichen manchem Hausbesitzer die Finanzierung einer Renovierung. Dann kann er machen, was er will. Nimmt er eine Förderung durch die KfW in Anspruch, muss er deren Auflagen beachten.

Dennoch empfiehlt Wagner jedem Bauherrn vor Beginn einer Gebäudesanierung einen Blick auf die Internet-Seite der Bank. Die Auswahl an Förderprogrammen sei „unglaublich“.

Frank Maus teilte Informationen über die Baustruktur Lautertals mit den Zuschauern. Sie bestehe aus einigen Gebäuden „aus früheren Jahrhunderten“ – meist Fachwerkhäusern –, einer „großen Menge“ an Altbauten aus der Zeit des Übergangs vom 19. ins 20. Jahrhundert und etlichen „Fast-Neubauten“ aus den 60er bis 80er und zum Teil 90er Jahren.

Maus bezeichnete den Ansatz der „Quartierslösungen“ als wichtigste Anregung für das Tälchen. „Das werden wir uns merken“ sagte er mit Blick auf die kommunalpolitische Arbeit seines Ortsverbandes in der nächsten Legislaturperiode.